Xiaomi представила новый автоматический дозатор мыла

Марка Mijia, принадлежащая Xiaomi, выпускает широкий спектр умных устройств для дома, предназначенных для улучшения повседневной жизни с помощью технологий. Они предлагают множество продуктов, начиная от роботов-пылесосов до умных очков и гаджетов для контроля здоровья.

Сегодня бренд Mijia на китайском рынке представил новый продукт под названием Automatic Phone Washing Kit Fun Edition. Он обладает высокой антибактериальной эффективностью в 99,9% и может работать до полугода от одной зарядки.

Automatic Phone Washing Kit Fun Edition является комплектом для мытья рук, в классическом дизайне, устройство оснащено инфракрасным сенсором, который обеспечивает быстрое образование пены за 0,25 секунды без необходимости нажимать или касаться, что снижает риск перекрестного заражения.

Автоматический дозатор получил сменную ёмкость 320 мл, в которой находится моющее средство, и специальный индикатор, он указывает сколько времени рекомендуется мыть руки. По заявлению разработчиков, мыльный раствор хорошо борется с такими опасными бактериями как Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Candida albicans.

Помимо этого сам раствор не содержит щелочной основы и спирта.

Mijia Automatic Phone Washing Kit Fun Edition совместим с большинством доступных пенящихся жидкостей для рук. В комплект входит жидкость для мытья рук с ароматом грейпфрута, но антибактериальная жидкость, жидкость на основе аминокислот и жидкость с ароматом Средиземноморской фиги приобретаются отдельно.

Комплект для мытья рук Mijia Automatic Phone Washing Kit Fun Edition защищен от воды по стандарту IPX5 и имеет разъем Type-C для зарядки. Полная зарядка позволяет использовать устройство в течение 180 дней и примерно 400 раз.

Цена комплекта для мытья рук составляет 149 юаней (около 21 доллара) и доступны цвета Mint Blue и Peach Pink. Сейчас он доступен для предварительного заказа на платформе Xiaomi Youpin.

Источник: gizmochina