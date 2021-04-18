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Xiaomi представила новые недорогие телевизоры с премиальным дизайном

18.04.2021 22:22

Xiaomi представила новую серию телевизоров Mi TV Series EA 2022, которая состоит из 7 моделей и все они, как заявляет производитель, получили металлический корпус и премиальный дизайн.
Новинки позиционируются как недорогие и в них установили LCD-панели со светодиодной подсветкой.

Типы матриц китайская компания раскрывать не стала, но было заявлено, что экраны работают на частоте 60 Гц, а углы обзора составляют 178 градусов.

Самая младшая модель в новой линейке получила 32-дюймовую панель. Ее разрешение составляет 1366х768 пикселей, 40 и 43-дюмовые версии телевизоров получили экраны – 1920х1080 пикселей, а 50, 55, 65 и 75 дюймовые версии уже с 4К дисплеями.

Xiaomi представила новые недорогие телевизоры с премиальным дизайном
Отличаются телевизоры и аппаратной частью. Так, у версий 32, 40 и 43 установлен двухъядерный процессор Amlogic с графическим ускорителем ARM Mali-450 MP2.

Оперативной памяти в моделях 1 ГБ постоянной – 8 ГБ. В 4К версиях уже используется четырёхядерный чип Amlogic с графикой Mali-G31 MP2, процессор дополнили 1,5 ГБ ОЗУ и 8 ГБ постоянной памяти. Акустическая система младших моделей оснащена двумя динамиками по 8 Вт каждый, а у старших установлены динамики по 10 Вт.

Набор портов для подключения в новинках одинаковый. Он состоит из двух HDMI и USB Type, также есть компонентный вход, LAN и S/PDIF.

В Китае Xiaomi Mi TV Series EA 2022 стали доступны для заказа с 18 апреля, а «живые» продажи телевизоров начнутся с 25 апреля.

Xiaomi представила новые недорогие телевизоры с премиальным дизайном
Стоимость 32-дюймовой версии на китайском рынке составляет 153 доллара, 40 и 43-дюймовые версии можно заказать за 214 и 229 долларов. 4К телевизоры с экранами 50 и 55 дюймов оцениваются в 337 и 367 долларов. Самые большие – 65 и 75-дюймов можно купить за 490 и 766 долларов.

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