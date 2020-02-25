Xiaomi представила новые недорогие наушники с двумя драйверами

Новые наушники представил глава индийского подразделения Xiaomi. Он показал недорогие проводные наушники, оснащенные двумя драйверами.

Все технические характеристики наушников раскрывать не стали, но было сказано, что в них установили драйверы диаметров 10 и 8 мм, а это обеспечит насыщенный бас и широкий диапазон высоких частот.

Новинка получила название Mi Dual Driver. По заявлению компании, они оснащены пассивной системой активного шумоподавления, трёхкнопочным пультом с поддержкой голосовых помощников и 3,5 мм штекером.

В комплекте с наушниками будет поставляться две дополнительные пары амбушюров. Купить Mi Dual Driver можно будет за 11 долларов.