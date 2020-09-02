Xiaomi представила новую рацию Mi Walkie Talkie Lite за $18

Xiaomi выпустила более дешевую версию Mi Walkie Talkie третьего поколения. Эта модель получила название Mi Walkie Talkie Lite и стоит 129 юаней (18 долларов). Облегченная версия — это урезанная версия Mi Walkie Talkie, которая была впервые выпущена в 2017 году. С тех пор Xiaomi также выпустила Mi Walkie Talkie 1s и Mi Walkie Talkie 2 в 2018 и 2019 годах соответственно.

Mi Walkie Talkie Lite имеет мощность передачи 3 Вт, дальность действия 1–5 км на открытом воздухе и 1–3 км в городской среде. Имеется аккумулятор на 2000 мАч с временем ожидания до 5 дней. Аккумулятор также поддерживает непрерывное использование в течение 10 часов. Это по сравнению с радиусом действия 6 километров и 13 днями длительного ожидания MIJIA Walkie Talkie 2.

Все устройство весит всего 163 грамма и имеет прочную искроустойчивую конструкцию, устойчивую к царапинам. Он портативный и простой в использовании, а также поставляется с быстроразъемным зажимом на спине. Громкоговоритель большого диаметра 40 мм имеет на 23% большую площадь излучения звукового поля, чем традиционная рация 36 мм. Звук речи более проницательный, и он может обеспечить хороший эффект вызова в шумной обстановке.

Walkie-Talkie Lite можно подключить к приложению MIJIA, чтобы выбрать частоту, информацию о резервной частоте и включить звонки без кнопок, прощаясь с традиционными громоздкими операциями.

После того, как рация переходит в режим сопряжения, 16 частотных каналов рации могут быть скопированы на другие рации в ближайшем состоянии приема одновременно, реализуя распределение частот «один ко многим».