Xiaomi представила новую недорогую «умную» лампу

У Xiaomi большой выбор разных «умных» систем освещения, при этом производитель регулярно на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin выпускает новые лампы.

Недавно на Xiaomi Youpin представили набор из трех «умных» лам с цоколем Е27, которые способны менять температуру от 2700 до 6500 К, а также имеют семь предустановленных режимов свечения.

Заявлено, что через мобильное приложение можно управлять цветом ламп, где поддерживается 16 млн оттенков, а еще можно настроить их яркость и температуру.

Максимальная мощность лампы 7,5 Вт, световой поток 800 люмен. Отмечается, что управлять освещением можно с голосом, или через фирменное приложение для устройств «умного» дома Mijia.

На Xiaomi Youpin за три лампы просят 14 долларов, что в пересчете около 1050 рублей.