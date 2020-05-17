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Xiaomi представила новую недорогую «умную» лампу

17.05.2020 15:10

У Xiaomi большой выбор разных «умных» систем освещения, при этом производитель регулярно на площадке коллективного финансирования Xiaomi Youpin выпускает новые лампы.

Xiaomi представила новую недорогую "умную" лампу

Недавно на Xiaomi Youpin представили набор из трех «умных» лам с цоколем Е27, которые способны менять температуру от 2700 до 6500 К, а также имеют семь предустановленных режимов свечения.

Заявлено, что через мобильное приложение можно управлять цветом ламп, где поддерживается 16 млн оттенков, а еще можно настроить их яркость и температуру.

Максимальная мощность лампы 7,5 Вт, световой поток 800 люмен. Отмечается, что управлять освещением можно с голосом, или через фирменное приложение для устройств «умного» дома Mijia.

На Xiaomi Youpin за три лампы просят 14 долларов, что в пересчете около 1050 рублей.

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