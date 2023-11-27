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Xiaomi представила новую кровать с электроприводом и «защитой от храпа»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Компания Xiaomi представила умную электрическую кровать Xiaomi 8H Find Smart Electric Bed.

Xiaomi совместно с 8H представили новую кровать, оснащенную современными технологиями. Она доступна в размерах 1,5 и 1,8 метра.

Кровать отличается безрамочным дизайном. В ней интегрировано интеллектуальное подсветка, которая может использоваться как ночник. Предусмотрено восемь режимов комфорта, включая антихрап, ТВ и йогу. Это позволяет адаптировать кровать под разные потребности. Возможно регулировать наклон спинки на 60° и положение ног на 40°. Это обеспечивает максимальный комфорт.

Цены начинаются от 394 долларов.

Xiaomi представила новую кровать с электроприводом и «защитой от храпа»

 

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