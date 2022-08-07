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Xiaomi представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen по цене от 800 долларов

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С 8 августа Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition официально начнут продавать в Китае, но ноутбук уже доступен для заказа.
Базовая версия модели стоит 800 долларов за версию с процессором Ryzen 5 6600H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц и SSD накопителем на 512 ГБ. С завтрашнего дня цена этой версии ноутбука будет составлять 960 долларов.

Xiaomi представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen по цене от 800 долларов
Также предлагается версия за 870 долларов, в которой уже установлен Ryzen 7 6800H. Объём памяти в модели такой же как в младшей версии. С понедельника этот ноутбук будет стоить 1035 долларов.

Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition получил алюминиевый корпус и OLED дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением 2880х1800 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, а охват цветового пространства DCI-P3 – 100%.

Ноутбук оснащен подсветкой, тремя портами USB-C 3.2 Gen 2 и аккумулятором емкостью 56 Вт/ч.

Xiaomi представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen по цене от 800 долларов Xiaomi представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen по цене от 800 долларов Xiaomi представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen по цене от 800 долларов

Xiaomi Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition
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