Xiaomi представила ноутбук Xiaomi Notebook Pro 14 Ryzen по цене от 800 долларов

С 8 августа Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition официально начнут продавать в Китае, но ноутбук уже доступен для заказа.

Базовая версия модели стоит 800 долларов за версию с процессором Ryzen 5 6600H, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5-6400 МГц и SSD накопителем на 512 ГБ. С завтрашнего дня цена этой версии ноутбука будет составлять 960 долларов.



Также предлагается версия за 870 долларов, в которой уже установлен Ryzen 7 6800H. Объём памяти в модели такой же как в младшей версии. С понедельника этот ноутбук будет стоить 1035 долларов.

Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2022 Ryzen Edition получил алюминиевый корпус и OLED дисплей диагональю 14 дюймов с разрешением 2880х1800 пикселей. Частота обновления экрана составляет 90 Гц, а охват цветового пространства DCI-P3 – 100%.

Ноутбук оснащен подсветкой, тремя портами USB-C 3.2 Gen 2 и аккумулятором емкостью 56 Вт/ч.