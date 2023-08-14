Главная » Новости

Xiaomi представила невероятно прочный складной флагман Mix Fold 3

Автор На чтение 2 мин Просмотров 198 Опубликовано

Флагманский смартфон Xiaomi Mix Fold 3 был представлен основателем и генеральным директором компании, Лэй Цзюнь. В ходе презентации китайская компания представила множество новых продуктов. Одним из главных достоинств Xiaomi Mix Fold 3 является наличие оптики Leica Summicron. В арсенале этого смартфона имеется четыре камеры, включая основную, сверхширокоугольную и перископный модуль с пятикратным зумом.

Xiaomi представила невероятно прочный складной флагман Mix Fold 3

Лэй Цзюнь уделил особое внимание сверхпрочным шарнирам, которые, как он отметил, сделают устройство более надежным. Механизм складывания изготовлен из стали и керамики. Прочность устройства подтверждается тем, что смартфон Xiaomi Mix Fold 3 способен выдержать более 500 тысяч открываний/закрываний корпуса. Благодаря использованию таких шарниров удалось достичь небольшой толщины в сложенном состоянии — всего 96 мм.

Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi Mix Fold 3 обладает лучшими дисплеями в своем классе, и даже сравнил качество изображения с Apple iPad mini. Основной экран с технологией AMOLED диагональю 8,03 дюйма поражает невероятной яркостью в 2600 нит.

Смартфон оснащен флагманским процессором нового поколения Snapdragon 8 Gen 2, который специально разработан для мощных и передовых устройств на платформе ОС Android. Важно отметить, что Xiaomi Mix Fold 3 поддерживает сети 5G, что обеспечивает быструю и стабильную связь. В устройстве используются две батареи с общей емкостью 4800 мАч, и также имеется возможность быстрой проводной зарядки на 67 Вт.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.