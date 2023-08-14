Xiaomi представила невероятно прочный складной флагман Mix Fold 3

Флагманский смартфон Xiaomi Mix Fold 3 был представлен основателем и генеральным директором компании, Лэй Цзюнь. В ходе презентации китайская компания представила множество новых продуктов. Одним из главных достоинств Xiaomi Mix Fold 3 является наличие оптики Leica Summicron. В арсенале этого смартфона имеется четыре камеры, включая основную, сверхширокоугольную и перископный модуль с пятикратным зумом.

Лэй Цзюнь уделил особое внимание сверхпрочным шарнирам, которые, как он отметил, сделают устройство более надежным. Механизм складывания изготовлен из стали и керамики. Прочность устройства подтверждается тем, что смартфон Xiaomi Mix Fold 3 способен выдержать более 500 тысяч открываний/закрываний корпуса. Благодаря использованию таких шарниров удалось достичь небольшой толщины в сложенном состоянии — всего 96 мм.

Лэй Цзюнь отметил, что Xiaomi Mix Fold 3 обладает лучшими дисплеями в своем классе, и даже сравнил качество изображения с Apple iPad mini. Основной экран с технологией AMOLED диагональю 8,03 дюйма поражает невероятной яркостью в 2600 нит.

Смартфон оснащен флагманским процессором нового поколения Snapdragon 8 Gen 2, который специально разработан для мощных и передовых устройств на платформе ОС Android. Важно отметить, что Xiaomi Mix Fold 3 поддерживает сети 5G, что обеспечивает быструю и стабильную связь. В устройстве используются две батареи с общей емкостью 4800 мАч, и также имеется возможность быстрой проводной зарядки на 67 Вт.