Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi 9 Power с батареей на 6000 мАч17.12.2020 19:01
Новый бюджетный смартфон с емким аккумулятором был представлен на индийском рынке.
Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi 9 Power с батареей на 6000 мАч, в котором установлена операционная система Android 10 и основная камера с четырьмя модулями.
Диагональ экрана новинки составляет 6,53 дюйма, а его разрешение – Full HD+. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 662, дополненного 4 ГБ оперативной памяти.
Встроенной памяти в зависимости от конфигурации может быть 64 или 128 Гб. Что касается камер, то на задней панели она имеет датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп, а для селфи предлагают камеру на 8 Мп.
Батарея аппарата поддерживает 18-ватную зарядку. Также стоит отметить наличие в Redmi 9 Power сканера отпечатка пальцев, расположенного сбоку.
Оценили смартфон в 150 долларов за версию с 64 Гб и 165 долларов за конфигурацию со 128 ГБ.
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