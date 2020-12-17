Новый бюджетный смартфон с емким аккумулятором был представлен на индийском рынке.



Xiaomi представила недорогой смартфон Redmi 9 Power с батареей на 6000 мАч, в котором установлена операционная система Android 10 и основная камера с четырьмя модулями.

Диагональ экрана новинки составляет 6,53 дюйма, а его разрешение – Full HD+. Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 662, дополненного 4 ГБ оперативной памяти.

Встроенной памяти в зависимости от конфигурации может быть 64 или 128 Гб. Что касается камер, то на задней панели она имеет датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп, а для селфи предлагают камеру на 8 Мп.

Батарея аппарата поддерживает 18-ватную зарядку. Также стоит отметить наличие в Redmi 9 Power сканера отпечатка пальцев, расположенного сбоку.

Оценили смартфон в 150 долларов за версию с 64 Гб и 165 долларов за конфигурацию со 128 ГБ.