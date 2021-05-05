Xiaomi представила недорогие телевизоры Xiaomi Mi TV P1 с поддержкой HDMI 2.1, Dolby Vision и MEMC

Новая линейка недорогих телевизоров будет поставляться с новым пультом, в котором уже появился цифровой блок.

Китайский производитель представил серию телевизоров Xiaomi Mi TV P1, в которую вошли модели с экранами от 32 до 55 дюймов.

Самая младшая модель будет предлагаться с матрицей 1366х768 пикселей, остальные экраны получили разрешение 3840х2160 пикселей.



Новинки уже работают под управлением Android TV 10 с поддержкой Chromecast и Google Assistant.

Также в прошивке есть магазин Google Play, из которого пользователь может установить не только дополнительные приложения, но также и игры.

В основе 4К версий телевизоров лежит процессор MediaTek MT9611, а это четырехядерный чип основанный на ARM Cortex-A55 с максимальной частотой 1,5 ГГц.

В качестве графической подсистемы выступает Mali G52 MP2. Не зависимо от диагонали 4К телевизоров встроенной памяти будет 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной.

В Mi TV P1 заявлены разъёмы: HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDMI (CEC), USB 2.0, композитный AV, Ethernet, оптический порт и стандартный разъем для наушников.

Также в телевизорах есть Wi-Fi и Bluetooth 5.0. Акустическая система 4К телевизоров состоит из двух 10 Вт динамиков.

В Европе 32-дюймовую версию будет предлагать за 280 евро, 43 и 50 диагональ можно будет приобрести за 450 и 600 евро соответственно.

Самая большая диагональ – 55 будет доступна за 650 евро. Первыми в продажу поступят 43 и 55 дюймовые версии, а позже появится и другие модели.