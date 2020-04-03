Xiaomi представила недорогие телевизоры серии Mi TV

Xiaomi представила недорогие телевизоры серии Mi TV03.04.2020 22:34
Xiaomi сегодня представила новые товары, среди которых телевизоры Full Screen TV Pro 75 и Mi TV 4A.
В 75-дюймовой модели сделали тонкие рамки, за счет чего матрица телевизора занимает 97% всей лицевой панели.
В основе Xiaomi Full Screen TV Pro 75 лежит четырехядерный процессор с частотой 1,9 ГГц.
Модель чипа производитель раскрывать не стал. Было только сказано, что процессор 12-нанометровый и очень энергоэффективный. Оперативной памяти в телевизоре 2 ГБ, а постоянной 32 ГБ.
В качестве программной оболочки в новинке используют PatchWall с рядом предустановленных сервисов потокового видео.
В Full Screen TV Pro 75 установлен 4 К экран, причем на телевизоре можно воспроизводить и 8К контент. Есть поддержка Dolby Audio, голосовых команд и голосового помощника XiaoAi.
Вторая модель Mi TV 4A на рынке будет предлагаться с 60-дюймовым экраном. Его разрешение составляет 4К, и в нем также сделали узкие рамки, добавили фирменного голосового помощники, а также установили новый процессор и 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ постоянной памяти.
Xiaomi Full Screen TV Pro 75 в КНПР будет предлагаться за 846 долларов, а Mi TV 4A оценили в 280 долларов.
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