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Xiaomi представила настольный вентилятор с аккумулятором на 4000 мАч по цене 16 долларов

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Xiaomi через свою площадку коллективного финансирования анонсировала новый настольный вентилятор с питанием от аккумулятора.
Гаджет выполненный в фирменных цветах Xiaomi весит 670 граммов., а размер семилопастного пропеллера составляет 87 мм. Заявлено, что на максимальных оборотах вентилятор выдает уровень шума 34 дБА.

Питание новинки осуществляется от встроенного аккумулятора на 4000 мАч, он позволяет проработать гаджету до 18,5 ч.

В Китае на вентилятор пока только открыт прием заказов. Его сейчас можно заказать за 16 долларов, а после старта розничных продаж он подорожает до 21 доллара.

Xiaomi представила настольный вентилятор с аккумулятором на 4000 мАч по цене 16 долларов

Xiaomi
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