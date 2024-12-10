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Xiaomi представила настольную стирально-сушильную машину

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Xiaomi на площадке JD.com начала прием предварительных заказов на мини-стиральную машину Mijia Mini Washing Machine с функцией автоматического дозирования моющего средства и сушкой белья.

Стиральная машина рассчитана на 1 кг белья и до 0,5 кг сушки. Скорость отжима составляет 800 оборотов в минуту. Машина весит всего 22 кг, что делает её легко размещаемой в ограниченном пространстве.

Общая потребляемая мощность составляет 750 Вт. Размеры устройства: 328 мм в ширину, 452 мм в глубину и 461 мм в высоту.

Разработчики предусмотрели высокотемпературный режим – 95 градусов, а для автоматического дозирования моющего средства, ведется расчет от выбранного режима и количества загружено белья.

Стиральная машина предлагает 45-минутный режим быстрой стирки и сушки и 15-минутный режим быстрой стирки. Также предусмотрена функция автоматического проветривания, если одежда не вынимается в течение 30 минут после стирки.

Устройство оснащено двигателем с прямым приводом DD, а также поддерживает дистанционное управление через приложение Mi Home и голосовые команды через XiaoAi. Оно также поддерживает онлайн-обновление OTA для улучшения функциональности.

Mijia Mini Washing Machine можно заказать за 1999 юаней (27 000 руб.), после полноценного старта продаж цена устройства поднимется до 2699 юаней (36 500 руб.).

Xiaomi представила настольную стирально-сушильную машину

 

 

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