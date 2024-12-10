Xiaomi представила настольную стирально-сушильную машину

Xiaomi на площадке JD.com начала прием предварительных заказов на мини-стиральную машину Mijia Mini Washing Machine с функцией автоматического дозирования моющего средства и сушкой белья.

Стиральная машина рассчитана на 1 кг белья и до 0,5 кг сушки. Скорость отжима составляет 800 оборотов в минуту. Машина весит всего 22 кг, что делает её легко размещаемой в ограниченном пространстве.

Общая потребляемая мощность составляет 750 Вт. Размеры устройства: 328 мм в ширину, 452 мм в глубину и 461 мм в высоту.

Разработчики предусмотрели высокотемпературный режим – 95 градусов, а для автоматического дозирования моющего средства, ведется расчет от выбранного режима и количества загружено белья.

Стиральная машина предлагает 45-минутный режим быстрой стирки и сушки и 15-минутный режим быстрой стирки. Также предусмотрена функция автоматического проветривания, если одежда не вынимается в течение 30 минут после стирки.

Устройство оснащено двигателем с прямым приводом DD, а также поддерживает дистанционное управление через приложение Mi Home и голосовые команды через XiaoAi. Оно также поддерживает онлайн-обновление OTA для улучшения функциональности.

Mijia Mini Washing Machine можно заказать за 1999 юаней (27 000 руб.), после полноценного старта продаж цена устройства поднимется до 2699 юаней (36 500 руб.).