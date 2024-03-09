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Xiaomi представила мощный электрический самокат Xiaomi 4 Lite (2-го поколения)

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Xiaomi представила второе поколение своего электрического самоката 4 Lite. Новая модель, уже доступная на веб-сайте Xiaomi global.

Xiaomi 4 Lite (2-го поколения) — это модернизированная версия складного самоката на электрической тяге, сохраняющая некоторые особенности оригинальной модели, выпущенной в 2023 году. Максимальная скорость новой модели составляет 25 км/ч, для пользователя предлагается три скоростных режима. Мощность электродвигателя составляет 300 Вт, а максимальная мощность снижена до 390 Вт. На одном заряде электросамокат способен проехать до 25 км, что на 25% больше, чем у предыдущей версии, имеющей дальность в 20 км.

Xiaomi представила мощный электрический самокат Xiaomi 4 Lite (2-го поколения)

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 9 600 мАч, который заряжается за 8 часов.
В Xiaomi 4 Lite есть система ABS и небольшой экран на котором виден уровень заряда аккумулятора и скорость движения.
Вес новой модели составляет 16,2 кг, немного тяжелее предыдущей версии, при этом он может выдерживать общую нагрузку до 100 кг.

Пока информация о ценах и дате выпуска второго поколения Xiaomi Electric Scooter 4 Lite недоступна. Оригинальная модель в настоящее время продается по цене 399,99 евро (438 долларов), и ожидается, что новая модель будет немного дороже.

Xiaomi представила мощный электрический самокат Xiaomi 4 Lite (2-го поколения)

Источник: gizmochina

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