Xiaomi представила Mi Band 8 Pro с большим AMOLED-экраном за 5 тыс рублей

Xiaomi провела презентацию, на которой был представлен новый фитнес-трекер Xiaomi Band 8 Pro. Это улучшенная версия предыдущей модели с расширенными функциональностями и новыми характеристиками.

Одной из основных нововведений является увеличенный AMOLED-экран диагональю 1,74 дюйма с разрешением 480х336 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Это на 0,1 дюйма больше и на 30 Гц выше, чем у предыдущей модели. Также Band 8 Pro может работать до 14 дней от одного заряда или до 6 дней с включенным режимом Always-on Display, что позволяет показывать информацию на экране постоянно.

Фитнес-браслет также получил улучшенные датчики для измерения пульса и уровня насыщенности кислородом крови, а также оснащен NFC-чипом и GPS-приемником для построения карты тренировок. Более 150 режимов тренировок и защита от воды до 5 ATM делают его подходящим для любителей спорта.

Толщина новой модели составила 9,9 мм, а вес – 22,5 грамма. В Китае Xiaomi Band 8 Pro будет стоить 399 юаней, что примерно равно 5,4 тысячам рублей. О доступности новинки на рынке России информации пока нет.

Кроме того, на той же презентации компания представила складной смартфон Xiaomi Mix Fold 3 с высокопроизводительным «железом» и камерами Leica.