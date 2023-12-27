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Xiaomi представила логотип новой операционной системы HyperOS, заменяющей MIUI

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Начинается новая эра для пользователей Xiaomi, поскольку компания заменяет MIUI на более совершенную операционную систему HyperOS. Этот шаг направлен на создание собственной экосистемы компании, которая активно работает на различных рынках, включая электромобили. Недавно был опубликован пост на Weibo, в котором был представлен новый логотип Xiaomi для HyperOS.

Xiaomi представила логотип новой операционной системы HyperOS, заменяющей MIUI

Новый логотип HyperOS от Xiaomi имеет минималистичный дизайн с круглой формой, которая, вероятно, символизирует экосистему и всесторонность компании.

Этот новый логотип является шагом вперед по сравнению с предыдущими логотипами MIUI, которые включали только буквы. Это упрощало различие между версиями, но не было особенно привлекательным с точки зрения дизайна.

Теперь возникает вопрос, будет ли логотип HyperOS меняться в зависимости от версий операционной системы. Возможно, компания решит использовать один и тот же логотип для всех версий, чтобы подчеркнуть единую экосистему. Это позволит пользователям легко распознавать и идентифицировать продукты Xiaomi, основанные на HyperOS.

В целом, запуск HyperOS и представление нового логотипа являются важными шагами для Xiaomi в их стремлении создать собственную экосистему и укрепить свою позицию на рынке электроники. Остается только ждать, как будет развиваться HyperOS и что еще Xiaomi готовит для своих пользователей.

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