Xiaomi представила кондиционер Mijia Air Conditioner Pro: HyperOS, быстрое охлаждение и нагрев

Китайская компания Xiaomi представила свой новейший кондиционер Mijia Air Conditioner Pro мощностью 1,5 л.с. Новое настенное устройство обладает высокой энергоэффективностью, быстрым охлаждением и нагревом, бесшумной работой и интеллектуальными функциями для создания комфортной и здоровой атмосферы в доме.

Mijia Air Conditioner Pro уже доступен для предварительного заказа в Китае по цене 2399 юаней (примерно 30,5 тыс. рублей). Устройство обладает следующими техническими характеристиками:

Заявленный годовой коэффициент полезного действия (APF) составляет 5,65, что соответствует предполагаемой экономии энергии в 361 кВт * ч по сравнению с национальной стандартной моделью энергоэффективности.

Модель обладает функцией быстрого охлаждения и обогрева, охлаждая помещение всего за 30 секунд и обогревая за 60 секунд.

Уровень шума при работе составляет всего 18 децибел, что делает его идеальным вариантом для спален.

Кондиционер способен работать при экстремальных температурах, до -35 °C в режиме нагрева и до 65 °C в режиме охлаждения.

Устройство оснащено механизмом Lingyun Smart Control Engine, который точно регулирует температуру и оптимизирует энергопотребление с помощью облачных алгоритмов глубокого обучения.

Кондиционер имеет 8-полюсный 12-щелевой компрессор нового поколения, обеспечивающий низкий уровень шума и длительный срок службы.

Он также оснащен технологией самоочистки, а внутренний блок использует высокотемпературную сушку для удаления пыли после многоступенчатого процесса очистки.

Кондиционер Mijia Air Conditioner Pro имеет элегантный дизайн, который был награжден престижной премией Red Dot Design Award. Устройство оснащено матовой панелью, устойчивой к атмосферным воздействиям, и круглым светодиодным дисплеем, на котором отображаются настройки и температура.

Оно также может регулировать яркость света с помощью встроенного светочувствительного датчика, чтобы создать комфортные условия для сна. Управление кондиционером возможно через приложение Mi Home, пульт дистанционного управления, Xiaomi HyperOS Smart Connect или голосовые команды.

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