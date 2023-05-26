Xiaomi представила компактный вместительный холодильник Mijia Italian Style 400L для Китая

Новый холодильник будет продаваться только на китайском рынке.

Xiaomi показала свой новый холодильник Xiaomi Mijia Italian Style 400L, который доступен только в светлом цвете, и в отличие от других моделей у нее выдвижные ящики морозильной камеры.

Размеры холодильника составляет 600 x 635 x 1911 мм, его общий объем составляет 400 литров, из них 148 литров это морозильная камера с раздельными отделами и 252 литра объем верхней камеры.

Особенностью Xiaomi Mijia Italian Style 400L еще стала возможность управления температурным режимом с помощью голосового помощника XiaoAI Assistant или через приложение со смартфона.

На китайском рынке холодильник будет стоит 425 долларов.