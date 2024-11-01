Xiaomi представила компактный диспенсер для мгновенного нагрева воды

Xiaomi представила портативный диспенсер, который быстро нагревает воду, что делает его отличным решением для поклонников горячих напитков, особенно в поездках.

Модель Xiaomi Mijia может нагревать воду до 95 градусов Цельсия всего за 3 секунды, что идеально подходит для быстрого приготовления чая или кофе.

Диспенсер имеет размеры 80×80×214 мм и весит 880 граммов, что позволяет удобно носить его в рюкзаке или брать с собой в путешествия, будь то в машине, самолете или поезде. Верхняя часть устройства выполняет роль чашки объёмом 350 мл с защитой от ожогов, а вода подается через выдвижной носик.

Устройство совместимо с различными бутылками и включает адаптеры для разных типов горлышек, а также 50-сантиметровый шланг для удобного забора воды.

Нагрев осуществляется керамическим теплогенератором, который позволяет устанавливать температуру на 45, 50, 75 или 90 градусов. Также можно настроить температуру с шагом в 5 градусов и выбрать объёмы порций — 250, 350 или 500 мл.

Дополнительные функции включают режим работы на высоте, который регулирует температуру кипения, и автоочистку при 80℃. Диспенсер также имеет блокировку от детей, а все настройки отображаются на светодиодном экране.

Новый диспенсер уже доступен в Китае по цене 249 юаней, что примерно равняется 3400 рублей.