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Xiaomi представила компактный диспенсер для мгновенного нагрева воды

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Xiaomi представила портативный диспенсер, который быстро нагревает воду, что делает его отличным решением для поклонников горячих напитков, особенно в поездках.

Xiaomi представила компактный диспенсер для мгновенного нагрева воды

Модель Xiaomi Mijia может нагревать воду до 95 градусов Цельсия всего за 3 секунды, что идеально подходит для быстрого приготовления чая или кофе.

Диспенсер имеет размеры 80×80×214 мм и весит 880 граммов, что позволяет удобно носить его в рюкзаке или брать с собой в путешествия, будь то в машине, самолете или поезде. Верхняя часть устройства выполняет роль чашки объёмом 350 мл с защитой от ожогов, а вода подается через выдвижной носик.

Устройство совместимо с различными бутылками и включает адаптеры для разных типов горлышек, а также 50-сантиметровый шланг для удобного забора воды.

Xiaomi представила компактный диспенсер для мгновенного нагрева воды

 

Нагрев осуществляется керамическим теплогенератором, который позволяет устанавливать температуру на 45, 50, 75 или 90 градусов. Также можно настроить температуру с шагом в 5 градусов и выбрать объёмы порций — 250, 350 или 500 мл.

Дополнительные функции включают режим работы на высоте, который регулирует температуру кипения, и автоочистку при 80℃. Диспенсер также имеет блокировку от детей, а все настройки отображаются на светодиодном экране.

Новый диспенсер уже доступен в Китае по цене 249 юаней, что примерно равняется 3400 рублей.

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