Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро

Китайская компания разработала новую приставку для телевизоров, получившую название Xiaomi Mi TV Stick и ценник в 40 евро.

Новинка имеет компактные размеры, которые составляют 92,4 x 30,2 x 15,2 мм, а весит она всего 28,5 г. Презентация телеприставки состоялась в Европе, где ее предложат в черном цвете.

Выглядит Xiaomi Mi TV Stick наподобие USB-флэшки, а работает она под управлением Android TV 9.0. С помощью HDMI видео на телевизоре будет выводиться в разрешении 1080p.

Ранее приписывали приставке поддержку 4К, но она не предлагается. В Xiaomi Mi TV установлен четырехядерный Cotex A53 с графикой ARM Mali-450.

Оперативной памяти заявлен 1 ГБ, а встроенной будет 8 ГБ. Кроме этого есть поддержка Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2.

Что касается пульта, то тут стоит выделить наличие специальных кнопок, а это кнопка выхода Google Assistant, приложений Google Play Store, а также быстрый доступ к Netflix.