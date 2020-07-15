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Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро

15.07.2020 18:18

Китайская компания разработала новую приставку для телевизоров, получившую название Xiaomi Mi TV Stick и ценник в 40 евро.
Новинка имеет компактные размеры, которые составляют 92,4 x 30,2 x 15,2 мм, а весит она всего 28,5 г. Презентация телеприставки состоялась в Европе, где ее предложат в черном цвете.

Выглядит Xiaomi Mi TV Stick наподобие USB-флэшки, а работает она под управлением Android TV 9.0. С помощью HDMI видео на телевизоре будет выводиться в разрешении 1080p.

Ранее приписывали приставке поддержку 4К, но она не предлагается. В Xiaomi Mi TV установлен четырехядерный Cotex A53 с графикой ARM Mali-450.

Оперативной памяти заявлен 1 ГБ, а встроенной будет 8 ГБ. Кроме этого есть поддержка Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 4.2.

Что касается пульта, то тут стоит выделить наличие специальных кнопок, а это кнопка выхода Google Assistant, приложений Google Play Store, а также быстрый доступ к Netflix.

Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро Xiaomi представила компактную телеприставку за 40 евро

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