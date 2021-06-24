Xiaomi для своих телевизоров выпустила камеру Mi TV Webcam, которая предназначена для видеосвязи и ее можно будет использовать на телевизорах марок Mi TV и Redmi TV.

Внешняя камера позволяет ее установить в верхней части панели, закрепив ее на рамке. Для работы с камерой требуется телевизор с ОС Android TV 8 и выше.

В продажу камера поступит 28 июня по цене 30 долларов США.

В Mi TV Webcam установили 2 Мп датчик изображения, способный снимать в разрешении Full HD, угол обзора оптики до 71 градусов.

Камера получила систему шумоподавления и технологию улучшающую изображение.