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Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 на Snapdragon 888 и OLED-дисплеем 120 Гц

29.12.2020 21:24

Xiaomi анонсировала свой новый флагман на 2021 год: Mi 11. Китайский вариант телефона отличается измененным дизайном и обновленными характеристиками, которые дают хороший обзор тех высококлассных функций, с которыми лучшие телефоны Android будут поставляться в следующем году. по данным AnandTech . В европейской и глобальной версиях Mi 11 обязательно произойдут некоторые изменения, но пока что это ранний взгляд на то, что, вероятно, станет первым крупным флагманом Android 2021 года.

Изменения в дизайне Mi 11 по сравнению с Mi 10 кажутся незначительными. Спереди дисплей немного больше — 6,81 дюйма по сравнению с 6,67-дюймовым экраном Mi 10. Это дополнительное пространство, похоже, появилось из-за уменьшения лицевых панелей устройства (всегда приветствуется), при увеличении высоты и сохранении изогнутых сторон и камеры с дырочками на передней панели.

Xiaomi представила флагманский смартфон Mi 11 на Snapdragon 888 и OLED-дисплеем 120 Гц

Что еще интереснее, так это разрешение 3200 x 1440 и частота обновления 120 Гц на новом OLED-дисплее, две функции, которые быстро стали обязательными на современных флагманах, хотя, конечно, их очень не хватает на последних iPhone. Еще одним заметным отличием Mi 11 будет датчик отпечатков пальцев под дисплеем.

Задняя часть Mi 11 содержит более заметные изменения. Вертикальная «пилюля» камеры в стиле iPhone X в Mi 10 исчезла, и на ее месте остался тонкий стеклянный «слоеный пирог». Mi 11 оснащен тремя задними камерами: 108-мегапиксельным основным датчиком, 5-мегапиксельным телефото и 13-мегапиксельным сверхшироким. Mi 11 также имеет более быструю беспроводную зарядку 50 Вт (ранее на Mi 10 Pro) для сопряжения с батареей емкостью 4600 мАч.

Переходя от батареи к остальным внутренним компонентам, Mi 11 питается от Snapdragon 888 и предлагает 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти. Память начинается с 128 ГБ или 256 ГБ, что, к сожалению, все еще достаточно для мира смартфонов. Как и большинство новых смартфонов, Mi 11 также имеет Wi-Fi 6 и поддержку 5G.

Примечательно, что в Mi 11 отсутствует зарядный блок. Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь подтвердил, что Mi 11 пойдет по стопам Apple и (как сообщается ) Samsung по удалению зарядного устройства из коробки по экологическим причинам и по соображениям экономии.

Китайская версия Xiaomi Mi 11 доступна для предварительного заказа сегодня, а поставки начнутся 1 января. Цена на модель начального уровня с 8 ГБ ОЗУ / 128 ГБ памяти указана в 3999 иен (около 611 долларов США). Подробная информация о ценах и функциях других версий Mi 11 появится позже.

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