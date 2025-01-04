Xiaomi представила энергоэффективный кондиционер почти за 50 000 рублей

Компания Xiaomi анонсировала кондиционер Mijia Top-Flow Pro, который теперь доступен на китайском рынке по цене 3699 юаней (почти 50 000 руб.). Устройство можно приобрести на JD.com.

Кондиционер обеспечивает высокую скорость воздушного потока до 830 м³/ч и оснащён двухцилиндровым компрессором, что повышает стабильность работы и снижает уровень шума. Он быстро охлаждает и нагревает помещения площадью от 16 до 20 м².

Уникальный дизайн с наклонными панелями создает равномерный поток воздуха, избегая сквозняков. Кондиционер также отличается высокой энергоэффективностью, позволяя сэкономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными моделями.

Для удобства пользователей предусмотрен интеллектуальный механизм управления, совместимый с приложением Mi Home и голосовым помощником Xiao AI.

Устройство работает при экстремальных температурах и включает функцию самоочистки, которая уничтожает до 99% бактерий, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении.