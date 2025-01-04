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Xiaomi представила энергоэффективный кондиционер почти за 50 000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Xiaomi анонсировала кондиционер Mijia Top-Flow Pro, который теперь доступен на китайском рынке по цене 3699 юаней (почти 50 000 руб.). Устройство можно приобрести на JD.com.

Xiaomi представила энергоэффективный кондиционер почти за 50 000 рублей

Кондиционер обеспечивает высокую скорость воздушного потока до 830 м³/ч и оснащён двухцилиндровым компрессором, что повышает стабильность работы и снижает уровень шума. Он быстро охлаждает и нагревает помещения площадью от 16 до 20 м².

Уникальный дизайн с наклонными панелями создает равномерный поток воздуха, избегая сквозняков. Кондиционер также отличается высокой энергоэффективностью, позволяя сэкономить до 40% электроэнергии по сравнению с традиционными моделями.

Xiaomi представила энергоэффективный кондиционер почти за 50 000 рублей

Для удобства пользователей предусмотрен интеллектуальный механизм управления, совместимый с приложением Mi Home и голосовым помощником Xiao AI.

Устройство работает при экстремальных температурах и включает функцию самоочистки, которая уничтожает до 99% бактерий, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении.

Xiaomi представила энергоэффективный кондиционер почти за 50 000 рублей

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