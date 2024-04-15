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Xiaomi представила две новые портативные колонки для международного рынка

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Xiaomi расширяет свою международную линейку продуктов, представив две новые Bluetooth-колонки: Xiaomi Sound Pocket и Xiaomi Sound Outdoor.

Xiaomi Sound Outdoor предлагает несколько вариантов цветового оформления, включая черный, синий и красный. Несмотря на свои компактные размеры, эта колонка обладает впечатляющей мощностью в 30 Вт, благодаря встроенному сабвуферу, двум пассивным излучателям и высокочастотному динамику. Она также обладает степенью защиты IP67, обеспечивая надежную водонепроницаемость и защиту от пыли.

Благодаря технологии Bluetooth 5.4, колонка может легко подключаться к другим устройствам, а встроенный аккумулятор емкостью 2600 мА•ч обеспечивает до 12 часов непрерывного воспроизведения музыки на уровне громкости 50%. Более того, она может быть одновременно связана с до 100 другими динамиками.

Xiaomi Sound Pocket, в свою очередь, предлагает компактное решение без ущерба для качества звука. С мощностью 5 Вт и защитой IP67 от воды и пыли, эта колонка идеально подходит для портативного использования. Аккумулятор емкостью, достаточной на 10 часов непрерывного воспроизведения при уровне громкости 40%, обеспечивает длительное время работы без необходимости частой зарядки.

Обе колонки, Xiaomi Sound Pocket и Xiaomi Sound Outdoor, будут доступны на рынках Европы и Северной Америки, предлагая потребителям водонепроницаемые решения для наслаждения качественным звуком в любых условиях.

Xiaomi представила две новые портативные колонки для международного рынка Xiaomi представила две новые портативные колонки для международного рынка

Источник: gizmochina

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