Компания Xiaomi выпустила дорогую версию телевизоров-бестселлеров Redmi Smart TV X 2022

Продажи большой диагонали начнутся 11 декабря по цене 785 долларов.

Xiaomi на домашнем рынке представила еще одну модель телевизора серии Redmi Smart TV X 2022. В октябре серия была представлена двумя моделями с 55 и 65 дюймовым экранами, теперь очередь дошла до самой большой панели – 75 дюймов.

Новинка в Китае будет предлагаться по цене 785 долларов. Напомним 55 и 65 дюймовые модели можно купить за 422 и 547 долларов соответственно.

Новый Redmi Smart TV X 2022 получил 4К матрицу с охватом 97% цветового пространства DCI-P3 и частотой обновления 120 Гц.

Также в модели реализовали технологии Dolby Vision, Dolby Atmos и MEMC. В основе 75-дюймовой модели лежит четырехядерный процессор на базе Cortex-A73 и 3 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель будет на 32 ГБ.