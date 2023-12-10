Xiaomi представила домашний принтер этикеток Mijia

Компания Xiaomi представила новое устройство — домашний принтер этикеток Mijia. Он использует технологию термопечати, что позволяет избежать использования чернил и обеспечивает чистый и эффективный процесс печати этикеток.

В комплект поставки входят три рулона бумаги для этикеток, включая два рулона белых этикеток и один рулон прозрачных этикеток. Одной из интересных особенностей принтера Mijia является его поддержка нестандартной длины этикеток, что позволяет пользователям настраивать их в соответствии с конкретными требованиями.

Интеграция с приложением Mi Home упрощает работу с принтером. С помощью встроенного плагина пользователи могут получить доступ к различным стилям этикеток без необходимости дополнительных загрузок.

Цена этого устройства составляет всего 17 долларов (1600 рублей).