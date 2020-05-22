Xiaomi представила бюджетный телевизор с тонкими рамками

Xiaomi на домашнем рынке представила бюджетный телевизор с экраном диагональю 43-дюйма и тонкими рамками.

В новинке установлена панель с разрешением 1920х1080 пикселей, а это позволило китайскому производителю сделать стоимость телевизора 155 долларов, а это в пересчете около 11,5 тыс. рублей.

Модель Mi TV (E43K) дополнила существующую линейку бюджетных телевизоров — E43X, E43C и E43A, причем среди них новинка стала самой доступной.

В новом телевизоре заявлена поддержка DTS Sound и SmartTV, а также телевизор оснастили Bluetooth и голосовым управлением.

Оперативной памяти установлено 1 ГБ, постоянной 8 ГБ, и работает панель под управлением фирменной оболочки PatchWall.