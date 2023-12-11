Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 12R за $140

Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 12R, который уже доступен для покупки в их официальном магазине. Устройство предлагается только в одной конфигурации — 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, по цене около 140 долларов. Redmi 12R доступен в двух цветовых вариантах: «дымчато-зеленом» и «сияющем черном». Он имеет тонкую толщину 8,17 мм и весит 199 грамм.

У смартфона установлен 6,79-дюймовый LCD-экран с разрешением 2460 × 1080 пикселей. Он обладает пиковой яркостью 550 нит, поддержкой DC-диммирования, частотой обновления 90 Гц и частотой касания 240 Гц.

Внутри устройства работает процессор Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,2 ГГц. Аппарат оснащен LPDDR4X-памятью и UFS2.2-памятью.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддерживающим быструю зарядку мощностью 18 Вт (в комплекте идет зарядное устройство мощностью 10 Вт). Redmi 12R работает на операционной системе MIUI 14, которая уже установлена на устройстве.