Компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi 10 5G

Смартфон в линейке бренда относится к начальному уровню, при этом он получил процессор с поддержкой сетей пятого поколения.

Redmi 10 5G сразу после презентации стал доступен для заказа на глобальном рынке.

Модель оценили в 200 долларов за версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Вторая модификация смартфона стоит на 30 долларов дороже, и у нее уже установлено 128 ГБ памяти.



Redmi 10 5G оснастили процессором MediaTek Dimensity 700 и 6,58-дюймовым IPS экраном с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц.

На тыльной стороне разместили двойную камеру с датчиками на 50 и 2 Мп. Под «капотом» находится аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, причем такой блок питания включён в комплектацию смартфона.

Redmi 10 5G будет работать под управлением Android 11 с интерфейсом MIUI 13.