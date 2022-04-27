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Китайская Xiaomi представила бюджетную линейку телевизоров Smart TV 5A

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Бюджетная линейка телевизоров состоит пока из трех моделей, где самая большая из них 43-дюйма.

Xiaomi представила новые телевизоры серии Smart TV 5A, в которую вошли три диагонали – 32, 40 и 43 дюйма.

В 32-дюймовой версии разрешение экрана составляет HD, в остальных двух Full HD.

Особых улучшений Smart TV 5A в сравнении с Smart TV 4A не произошло. Так, была увеличена мощность акустической системы. В базовой модели теперь мощность двух динамиков составляет 20 Вт, в остальных — 24 Вт.

Xiaomi Smart TV 5A получили поддержку технологий Dolby Audio, DTS-X и DTS-X Virtual и новейшую операционную систему Android TV 11.

В основе 32-дюймовой версии лежит процессор с четырьмя ядрами Cortex-A35, 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ постоянной. В 40 и 43-версии процессор уже создан на базе ядер Cortex-A55, оперативной памяти в них 1,5 ГБ, а постоянной 8 ГБ.

Китайская Xiaomi представила бюджетную линейку телевизоров Smart TV 5A

Xiaomi Xiaomi Smart TV 5A
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