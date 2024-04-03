Xiaomi представила большой телевизор Xiaomi TV S85 Mini LED

Китайская компания официально представила новый большой телевизор, который уже представлен на JD.com, где клиентам предлагают оформить предварительный заказ. Xiaomi TV S85 Mini LED оснащен 85-дюймовым 4K Mini LED дисплей с потрясающей яркостью 1200 нит.

Он поддерживает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц, обеспечивая яркое и детализированное изображение. Телевизор оснащен механизмом Master Picture Quality Engine для оптимизации цветов, контрастности, четкости и движения.

Он поддерживает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет динамический коэффициент контрастности 12 миллионов к 1. Телевизор также оснащен портами HDMI 2.1 для плавного и отзывчивого игрового процесса, а также имеет низкую задержку ввода и поддержку Wi-Fi 6.

Он работает на четырехъядерном процессоре A73 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Звуковая система включает стерео-динамики и поддержку панорамного звука Dolby Vision.