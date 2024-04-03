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Xiaomi представила большой телевизор Xiaomi TV S85 Mini LED

Автор На чтение 1 мин Просмотров 113 Опубликовано

Китайская компания официально представила новый большой телевизор, который уже представлен на JD.com, где клиентам предлагают оформить предварительный заказ.  Xiaomi TV S85 Mini LED оснащен 85-дюймовым 4K Mini LED дисплей с потрясающей яркостью 1200 нит.

Xiaomi представила большой телевизор Xiaomi TV S85 Mini LED

Он поддерживает разрешение 4K и частоту обновления 144 Гц, обеспечивая яркое и детализированное изображение. Телевизор оснащен механизмом Master Picture Quality Engine для оптимизации цветов, контрастности, четкости и движения.

Он поддерживает 95% цветовой гаммы DCI-P3 и имеет динамический коэффициент контрастности 12 миллионов к 1. Телевизор также оснащен портами HDMI 2.1 для плавного и отзывчивого игрового процесса, а также имеет низкую задержку ввода и поддержку Wi-Fi 6.

Он работает на четырехъядерном процессоре A73 с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Звуковая система включает стерео-динамики и поддержку панорамного звука Dolby Vision.

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