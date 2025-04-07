Xiaomi представила большой холодильник с заморозкой до -30 °C за 12 часов

Xiaomi представила новый холодильник Mijia Refrigerator Pro Dual-System Cross Four-Door объемом 508 литров, который уже доступен для предзаказа по цене 3600 юаней (около 510 долларов).

Холодильник оснащён двойной системой охлаждения, что предотвращает смешивание запахов и поддерживает стабильную температуру. Для точного контроля используются шесть датчиков. Внутри установлена система ионной очистки, а в морозильной камере — модуль с ионами серебра, который уничтожает 99,99% микробов.

Функция глубокой заморозки позволяет при температуре -30 °C замораживать до 8 кг продуктов всего за 12 часов, сохраняя их питательные вещества. Холодильник также имеет специальный ящик с тремя температурными режимами для различных продуктов.

С точки зрения энергоэффективности, он потребляет всего 1 кВт•ч в день и работает тихо — на уровне 35 дБ. Устройство поддерживает HyperOS Connect для удалённого управления через приложение Mi Home и голосовые команды с Xiao Ai. Xiaomi предлагает 10-летнюю гарантию на компрессор, что является значительным преимуществом.