Xiaomi представила Bluetooth-колонку за 20 долларов

Модельный ряд портативных колонок Xiaomi пополнился новой моделью Mi Outdoor Bluetooth Speaker.

Ее презентовал вице-президент Xiaomi India и сделала он это через социалльную сеть Twitter.

В своем микроблоге представитель опубликовал короткий ролик, посвященный новому продукту, а также раскрыл основные характеристики Bluetooth колонки.

Цена представленного аксессуара составляет 20 долларов.

В нем есть 5 Вт динамик и батарея на 2000 мАч, которой хватит на 20 часов автономной работы.

Новинка поддерживает работу с голосовыми помощниками, а также не боится брызг воды.

Make some noise, Mi fans.

Here comes the🤩🎵 #MiOutdoorBluetoothSpeaker:

— 5W powerful sound 🔊

— Supports Voice Assistant🎵

— 20-hours battery🔋

— Beautiful design😍

Check out now — https://t.co/D6SLd7duhJ

RT🔄 if you will get one.👍#Xiaomi❤️ pic.twitter.com/KA9T2WYPNM

— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) February 17, 2020