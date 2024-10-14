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Xiaomi представила беспроводной выпрямитель для волос с регулировкой температуры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Xiaomi представила новый беспроводной выпрямитель для волос Mijia, который поступит в продажу в рамках краудфандинговой кампании с 16 по 23 октября 2024 года.

Xiaomi представила беспроводной выпрямитель для волос с регулировкой температуры

В розницу он будет стоить 349 юаней или 4700 рублей, но для первых покупателей цена составит 269 юаней или 3 600 рублей.

Выпрямитель оснащён технологией отрицательных ионов, которая помогает разглаживать волосы и уменьшать их завивание. Устройство имеет 6 портов для выброса отрицательных ионов, что обеспечивает гладкое покрытие даже для жестких волос.

Mijia предлагает три регулируемые температуры: 160 °C для обесцвеченных и тонких волос, 180 °C для нормальных или слегка вьющихся волос и 200 °C для жестких или трудно выпрямляемых типов волос.

Xiaomi представила беспроводной выпрямитель для волос с регулировкой температуры

Вес устройства составляет всего 269 г, что делает его портативным и удобным для поездок. Он работает от двух аккумуляторов ёмкостью 3200 мАч и может использоваться 3-4 раза после полной зарядки. Зарядка проходит через порт USB-C.

Керамическое покрытие зубцов выпрямителя равномерно распределяет тепло и снижает риск повреждения волос. Устройство также имеет защиту от перегрева и автоматически отключается через 30 минут.

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