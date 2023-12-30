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Xiaomi представила автомобильное зарядное устройство за 14 долларов

Автор На чтение 2 мин Просмотров 10 Опубликовано

На конференции по автомобильным технологиям Xiaomi был представлен новый набор автомобильного зарядного устройства с двумя портами мощностью 100 Вт.

Одной из главных особенностей этого автомобильного зарядного устройства является его двухпортовый дизайн, позволяющий одновременно заряжать два устройства мощностью до 100 Вт.

Xiaomi представила автомобильное зарядное устройство за 14 долларов

Интерфейс USB-C обеспечивает максимальную мощность 90 Вт и выходной ток до 6,1 А, что позволяет быстро заряжать смартфоны и другие устройства.

Кроме того, зарядное устройство совместимо со смартфонами Xiaomi с мощностью зарядки 67 Вт и 33 Вт, а также с другими мобильными телефонами, поддерживающими протокол UFCS.

Дизайн этого автомобильного зарядного устройства также заслуживает внимания. Оно имеет металлический упругий контакт и может использоваться в прикуривателе 12V/24V или портах питания популярных моделей.

Xiaomi представила автомобильное зарядное устройство за 14 долларов

Благодаря антискользящей скобе оно надежно фиксируется даже во время тряски. Устройство также оснащено четырехцветным эквивалентным дисплеем, который позволяет мониторить состояние зарядки в режиме реального времени.

Ожидается, что оно сможет проработать до 3000 циклов для USB-A и до 10000 циклов для USB-C. Кроме того, оно способно работать в широком диапазоне температур от -10°C до 40°C, что позволяет использовать его даже в экстремальных условиях.

Xiaomi представила автомобильное зарядное устройство за 14 долларов

Автомобильное зарядное устройство Xiaomi 100W с двумя портами уже доступно для покупки на платформах электронной коммерции. Его стоимость составляет $14.

Пока неизвестно, когда и по какой цене оно будет доступно за пределами Китая, но ожидается, что в ближайшем будущем оно станет доступно и для международной аудитории.

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