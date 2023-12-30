Xiaomi представила автомобильное зарядное устройство за 14 долларов

На конференции по автомобильным технологиям Xiaomi был представлен новый набор автомобильного зарядного устройства с двумя портами мощностью 100 Вт.

Одной из главных особенностей этого автомобильного зарядного устройства является его двухпортовый дизайн, позволяющий одновременно заряжать два устройства мощностью до 100 Вт.

Интерфейс USB-C обеспечивает максимальную мощность 90 Вт и выходной ток до 6,1 А, что позволяет быстро заряжать смартфоны и другие устройства.

Кроме того, зарядное устройство совместимо со смартфонами Xiaomi с мощностью зарядки 67 Вт и 33 Вт, а также с другими мобильными телефонами, поддерживающими протокол UFCS.

Дизайн этого автомобильного зарядного устройства также заслуживает внимания. Оно имеет металлический упругий контакт и может использоваться в прикуривателе 12V/24V или портах питания популярных моделей.

Благодаря антискользящей скобе оно надежно фиксируется даже во время тряски. Устройство также оснащено четырехцветным эквивалентным дисплеем, который позволяет мониторить состояние зарядки в режиме реального времени.

Ожидается, что оно сможет проработать до 3000 циклов для USB-A и до 10000 циклов для USB-C. Кроме того, оно способно работать в широком диапазоне температур от -10°C до 40°C, что позволяет использовать его даже в экстремальных условиях.

Автомобильное зарядное устройство Xiaomi 100W с двумя портами уже доступно для покупки на платформах электронной коммерции. Его стоимость составляет $14.

Пока неизвестно, когда и по какой цене оно будет доступно за пределами Китая, но ожидается, что в ближайшем будущем оно станет доступно и для международной аудитории.