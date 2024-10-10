Xiaomi представила аналог микроволновки — складную доску для подогрева еды

Компания Xiaomi анонсировала новое устройство из серии Mijia — складную доску для подогрева продуктов. В данный момент доска доступна для краудфандинга.

Во время кампании цена на устройство составляет 349 юаней или 4 800 рублей, тогда как розничная цена будет 449 юаней или 6 100 рублей. Поставки начнутся 23 октября.

Доска использует нагревательную пленку из графена, обеспечивая равномерное распределение тепла и быстрое нагревание. Она достигает температуры 100°C всего за четыре минуты и может быстро нагревать в течение первых 10 секунд.

Прибор поддерживает стабильную температуру длительное время благодаря технологии изоляции из аэрогеля, что предотвращает нагрев столешницы.

Устройство имеет трёхзонный регулятор температуры, позволяющий настраивать уровень нагрева для каждой панели. Складная доска предлагает пять температурных режимов, подходящих для различных продуктов: 40 °C для брожения теста, 60 °C для вина, 80 °C для молока, 100 °C для общего подогрева и 130 °C для супов.

Дополнительно она может использоваться для размораживания мяса, сушки фруктов и подогрева косметических средств. Устройство имеет функции управления одним касанием и защиту от случайных настроек.

Доска изготовлена с учетом безопасности: у нее есть 2-сантиметровая кромка для предотвращения ожогов и стеклянная поверхность, безопасная для пищи.

В комплект входят 12 противоскользящих силиконовых подушечек для устойчивости. Складная конструкция позволяет удобно хранить доску, а съемная вилка добавляет удобства.