Xiaomi предложила россиянам умную флешку для телевизоров за 4000 рублей

Китайская компания в России представила флешку для телевизоров, которая позволит сделать телевизор «умным».

Речь идет об умной ТВ-приставке, представленной всего день назад. В России новинка TV Stick 4K 2023 доступна по цене 4 тыс. рублей. Портиативная приставка подключается с помощью HDMI.

Внешне она выглядит как флешка, а при подключении к телевизору на экране будет отображаться интерфейс на базе Android TV 11.

Такой гаджет будет полезен тем, кто желает расширить возможности телефизора, начиная от возможности просмотра фильмов онлайн, и заканчивая ускорением работы телевизора.

В приставке имеется 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Также она поддерживает отображение 4K-видео в Dolby Vision и вывод звука в формате Dolby Atmos.

В комплекте еще доступен пульт со встроенным микрофоном и поддержкой голосового помощника «Google Ассистент».