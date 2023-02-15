Главная » Новости

Xiaomi предложила россиянам умную флешку для телевизоров за 4000 рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 219 Опубликовано

Китайская компания в России представила флешку для телевизоров, которая позволит сделать телевизор «умным».

Речь идет об умной ТВ-приставке, представленной всего день назад. В России новинка TV Stick 4K 2023 доступна по цене 4 тыс. рублей. Портиативная приставка подключается с помощью HDMI.

Внешне она выглядит как флешка, а при подключении к телевизору на экране будет отображаться интерфейс на базе Android TV 11.

Такой гаджет будет полезен тем, кто желает расширить возможности телефизора, начиная от возможности просмотра фильмов онлайн, и заканчивая ускорением работы телевизора.

Xiaomi предложила россиянам умную флешку для телевизоров за 4000 рублей

В приставке имеется 2 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной памяти. Также она поддерживает отображение 4K-видео в Dolby Vision и вывод звука в формате Dolby Atmos.

В комплекте еще доступен пульт со встроенным микрофоном и поддержкой голосового помощника «Google Ассистент».

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.