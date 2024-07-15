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Xiaomi предложила мини-принтер с поддержкой AR-фото дешевле 5 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 79 Опубликовано

Фотопринтер Mijia 1S является портативным устройством, способным печатать наклейки и поддерживать функцию «AR-фото и видео».

Xiaomi предложила мини-принтер с поддержкой AR-фото дешевле 5 тыс. рублей

Основной особенностью принтера является возможность создания AR-фото. Пользователь может загрузить видео в мобильное приложение и выбрать наилучший кадр.

Затем принтер напечатает этот кадр, и когда пользователь направит камеру смартфона на распечатанное фото, изображение оживет.

В приложение Mi Home можно загрузить до 100 живых фотографий, включая видеоролики продолжительностью до 15 секунд или аудиофайлы продолжительностью до 60 секунд.

Xiaomi предложила мини-принтер с поддержкой AR-фото дешевле 5 тыс. рублей

Mijia 1S работает автономно и не требует подключения к электрической сети. Подключение к телефону осуществляется через Bluetooth, и можно одновременно подключить несколько устройств.

Принтер также предлагает различные стили рамок, восемь предустановленных фильтров и возможность добавления текста на фото. Для печати не требуются картриджи с чернилами, так как используется специальная фотобумага ZINK с клейкой основой.

Xiaomi предложила мини-принтер с поддержкой AR-фото дешевле 5 тыс. рублей

По желанию, фотографию можно отклеить и использовать в качестве наклейки. Один лист бумаги обойдется в 25 рублей, тогда как цена самого принтера составит почти 5 тыс. рублей (399 юаней). В Китае продажи устройства уже стартовали на площадке JD.com.

 

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