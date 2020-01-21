Xiaomi предлагает в РФ популярные смартфоны со скидкой до 50%

Xiaomi в России начала предлагать свои смартфоны с 50% скидкой.

Такое предложение будет действовать до 27 января.

Китайская компания в России запустила большую распродажу смартфонов, в рамках которой на некоторые устройства будет действовать скидка до 50%.

Самая большая скидка действует на Xiaomi Mi 8 Pro в версии 8/128 ГБ памяти, который можно купить за 19 995 рублей, при том что рекомендованная розничная цена на устройство составляет 39 990 рублей.

Также большая скидка действует на Mi Mix. Его китайский производитель в России сейчас продает за 25 990 вместо 44 990 рублей.

Помимо этого, выгодно в рамках спецпредложения можно купить Mi 8 и Pocophone F1.

Их по акции оценили в 18 490 и 13 990 рублей соответственно. В акции еще участвуют Mi 8 Lite, Mi Mix 2S, Mi Max 3, Mi A2, Mi A2 Lite, Mi Play, Mi A3 и Redmi Note 6 Pro.