Xiaomi позволила смартфонам без NFC расплачиваться через Mi Pay

Xiaomi очень долго игнорировала NFC модуль, ведь его устанавливали только во флагманские смартфоны компании, тогда как доступная серия – Redmi всегда продавалась без полезного модуля.

Сейчас китайский производитель NFC устанавливает даже в серию Redmi Note, а она, как известно, очень популярная во всем мире, и в 2020 году Redmi Note 8Т в России оказался самым продаваемым смартфоном.

Для владельцев Redmi Note 5, Note 7 и Redmi 6 появилась возможность совершать оплату через Mi Pay без использования NFC.

Новая система пока доступна только в Китае, но ее обещают реализовать и в других странах. Также со временем будет расширен список смартфонов с поддержкой нового метода оплаты.

Для оплаты товара без NFC нужно дважды нажать на кнопку питания (для запуска Mi Pay), а после прикоснутся к сканеру отпечатка пальца.

После этого система сгенерирует QR-код для совершения транзакции.