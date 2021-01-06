Xiaomi повысила цены на свои телевизоры в Индии

Xiaomi на рынке телевизоров занимает хорошую позицию, ведь ее модели пользуются большим спросом на китайском, индийском и российском рынках.

В целом индийский рынок для Xiaomi является приоритетным. У компании в Индии есть собственное производство, а также крупное представительство, которое занимается разработкой смартфонов, а также другой популярной на рынке электроники.

Но несмотря на хорошие продажи техники Xiaomi в Индии компания пошла на вынужденный шаг по повышению цен на телевизоры.

Стоит отметить, что это второе подорожание за два месяца (прошлое было в декабре).

По какой причине был переписан прайс не сообщается, но есть предположение, что все связано с ослаблением национальной валюты.

Так, самая младшая модель телевизора Xiaomi в Индии подорожала на 15 долларов, а 43 и 55 диагональ выросла в цене на 35 и 40 долларов соответственно.