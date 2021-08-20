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Xiaomi построит свой электромобиль с нуля

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Ранее в этом году, в марте месяце, Xiaomi официально объявила о начале своего бизнеса по производству интеллектуальных электромобилей. Также было подтверждено, что новое подразделение возглавит основатель и генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

С момента официального объявления китайский производитель смартфонов ведет переговоры с несколькими производителями автомобилей о партнерстве, но пока ничего не произошло. Но в недавней разработке сообщалось, что Xiaomi хочет приобрести долю в подразделении электромобилей China Evergrande.

Xiaomi построит свой электромобиль с нуля

В последнем отчете, поступившем от Science Innovation Board Daily, утверждается, что Xiaomi будет строить собственный автомобиль с нуля, и подробности об этом будут официально раскрыты китайской компанией на следующей неделе.

Известный типстер Digital Chat Station также сообщил, что компания контактировала со всемирно известным поставщиком автозапчастей и выхлопных технологий, а также работает над планом дизайна.

Xiaomi выступила с заявлением, опровергающим слухи о переговорах с China Evergrande Group о покупке 65-процентной доли. Представитель добавляет, что компания провела переговоры с несколькими производителями автомобилей, но не приняла никакого решения относительно какого-либо партнерства для своего бизнеса в области электромобилей.

Источник — Astera.

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