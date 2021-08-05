Xiaomi построила Mecha Fighter из 3 разобранных изданий Redmi K40 Game Edition

Ранее сегодня (5 августа) Redmi официально поделилась новым видео на Weibo, китайском веб-сайте микроблогов, в котором демонтировала 3 версии игр K40 Game Edition, чтобы создать нечто совершенно уникальное. Компания использовала детали этих устройств для создания Mecha Fighter в стиле популярного китайского актера Ван Ибо.

Для тех, кто не знает, Ван Ибо также является послом бренда китайского производителя смартфонов. В сообщении в соцсети компания заявила, что на воссоздание этой модели Mecha Fighter, созданной за счет утилизации трех смартфонов, потребовалось 90 дней. Кроме того, Redmi пришлось реорганизовать и собрать более 600 деталей из этих телефонов, чтобы создать этого Mecha Fighter в качестве подарка на день рождения Ван Ибо.

Посмотрев видео, мы можем увидеть, что устройства «демонтировали вручную», в то время как бренд даже использует технологию 3D-печати для создания реалистичного слепка лица Ван Ибо; или, скорее, половину, поскольку бренд стремился создать внешний вид, очень похожий на культовый Терминатор Арнольда Шварценеггера. Другими словами, в то время как одна половина лица — это всего лишь слепок, другая половина содержит различные части телефонов K40 Game Edition, чтобы продемонстрировать роботизированный скелет под «кожей». Различные внутренние компоненты доходят до шеи и немного ниже.

Источник — Astera.