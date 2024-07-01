Xiaomi порадовала кофеманов недорогой компактной кофемашиной Mijia N1

Капсульная кофемашина Mijia N1 от Xiaomi является последним дополнением к каталогу бытовой техники компании. Она предлагает ряд ключевых особенностей, которые делают ее привлекательной для любителей кофе.

Одной из главных особенностей Mijia N1 являются ее компактные размеры. Кофемашина имеет ширину всего 8,5 см, что делает ее удобной для размещения на кухонном столе или в офисе, где место может быть ограничено.

Машина позволяет настроить объем порции кофе в соответствии с предпочтениями пользователя. На корпусе расположены две кнопки, которые позволяют быстро получить 40 или 110 мл кофе. П

ользователь может изменить эти значения, просто дважды нажав и удерживая нужную кнопку и отпустив ее при достижении желаемого объема.

Mijia N1 оснащена помпой с заявленным давлением 20 бар, что позволяет получить качественный кофе с насыщенным вкусом и ароматом.

Кофемашина имеет резервуар для воды емкостью 600 мл и автоматически выключается после 10-минутного простоя или при отсутствии воды.

Особенностью Mijia N1 также является ее совместимость с капсулами стандарта Nespresso, включая капсулы, выпускаемые сторонними брендами. Это дает пользователям больше свободы выбора и доступ к различным вкусам и сортам кофе.

Цена новинки в Китае составляет 379 юаней или 4,4 тыс. рублей.