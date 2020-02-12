Xiaomi показала тизер с особенностями смартфона Mi 10

Xiaomi раскрыла новые особенности своего флагманского смартфона Mi 10.

Этот аппарат будет представлен 13 февраля на онлайн презентации, которая в этот раз пройдет без приглашенных.

В китайской компании в этом году решили не приглашать журналистов и блогеров на показ своей самой главной новинки года, и такое решение было принять из-за коронавируса.

Но несмотря на то, что смартфон будет представлен только завтра некоторые продавцы уже начали продавать в Китае.

Сегодня представители Xiaomi раскрыли некоторые особенности смартфона. Так, в Сети был опубликован тизер, на котором перечислены основные достоинства Mi 10.

Смартфон получит NFC, мощный вибромотор, стереодинамики, ИК для управления техникой и покрытие P2i, а это своеобразная защита от воды.

Такое покрытие еще используется в смартфонах бренда Redmi. Ранее сообщалось, что в смартфоне будет поддержка проводной быстрой зарядки и быстрой беспроводной с обратным режимом.