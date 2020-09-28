Компания Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Новые телевизоры относятся к линейке с названием Mi TV Master Series, причем один из них уже предлагается для заказа, а второй станет доступен для покупки позднее.

Xiaomi показала сразу два уникальных 82-дюймовых телевизора, а это Mi TV Master Series и Mi TV Master Series 82 Ultra. Первый имеет IPS экран разрешением 4К с частотой обновление 120 Гц.

В нем также заявлены технологии HDR, Dolby Atmos, ОС MIUI for TV 3.0, порт HDMI 2.1 и заявлена поддержка голосового помощника Xiao Ai 3.0.

В телевизорах используется четырехядерный процессор, но какой именно в компании не рассказали, заявив лишь, что он высокопроизводительный и может обрабатывать изображения и увеличивать качество видео.

И в младшем, и в старшем телевизоре есть технология Dolby Atmos, только в последнем звуковая подсистема окажется лучше, ведь она представлена 8 компонентами и по эффективности она будет сопоставима с двумя саунбарами.

В Mi TV Master Series 82 Ultra установлена Mini LED матрица с разрешением 8К и кадровой частотой 460 Гц. Панель оснащена 4 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также имеет поддержку сетей пятого поколения.

Среди прочих данных о модели стоит отметить HDMI 2.1, Gigabit Ethernet, USB 3.0 и полную совместимость с игровыми приставками нового поколения.

Mi TV Master Series 82 продают в Китае по цене 1 460 долларов в эквиваленте, а Mi TV Master Series 82 Ultra поступит в продажу с 21 октября по цене 7 335 долларов.