Xiaomi показала робота CyberOne, который может ходить и общаться с людьми

Xiaomi на большой презентации показала своего человекоподобного робота ростом 177 см.

Робот получил название CyberOne, и как было сказано, это не коммерческий продукт, он создан с целью дальнейшего развития и изучения.

Робота будут продолжать модернизировать и обучать. Он уже способен ходить, различать 45 человеческих эмоций, общаться с людьми и определять препятствия.

Вес робота 52 кг. Он способен передвигаться со скоростью 3,6 км/ч. CyberOne выполнен в черно-белом исполнении. После презентации компания Xiaomi опубликовала видеоролик с возможностями CyberOne.