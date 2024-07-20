Xiaomi показала обновленный дизайн своих наушников Buds 5

Китайская компания показала обновленные наушники Xiaomi Buds 5 с измененным дизайном, и даже начала продажи на китайском рынке.

Одной из особенностей беспроводных наушников Xiaomi Buds 5 является их обновленный дизайн. Компания внесла небольшие изменения в форму кейса, сделав его более прямоугольным по сравнению с предыдущими моделями.

Сами наушники получили новый золотистый оттенок, сохраняя при этом схожесть с AirPods от Apple. Кстати, на этот раз доступно четыре расцветки: морозно-синяя, титаново-золотая, лунно-черная и снежно-белая.

Уже известно, что наушники способны работать до 6,5 часа без использования кейса и до 39 часов с ним. Они также имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP54, что означает, что устройство защищено от попадания капель при угле наклона 60 градусов и больше.

Интересной деталью является поддержка технологии HARMAN AudioEFX для улучшения звучания и формата Hi-Res, который позволяет наслаждаться музыкой без потери её качества.

Каждый из наушников весит всего 4,2 грамма. Несмотря на такую маленькую массу, внутри они оснащены двойными драйверами, что обеспечивает отличное звучание.

Это достигается благодаря использованию чипа от Qualcomm и поддержке кодека aptX Lossless, который минимизирует потери качества в беспроводной передаче звука.

По словам Xiaomi, наушники Buds 5 способны передавать данные со скоростью до 2,1 Мбит/с, что в 8 раз превышает скорость передачи у Apple AirPods, составляющую 240 кбит/с. Кроме того, в списке особенностей этих наушников указывается пространственное звучание и функция активного шумоподавления.

Наушники Xiaomi Buds 5, независимо от выбранной расцветки, доступны по фиксированной цене — 699 юаней или примерно 8500 рублей.