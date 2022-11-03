Xiaomi показала концепт смартфона 12S Ultra с поддержкой съёмных объективов камер Leica

Xiaomi продолжает эксперименты со смартфонами, и сегодня она показала новый смартфон, который поддерживает профессиональные объективы Leica.

Новая модель получила название Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine. Этот аппарат оснащен двумя 1-дюймовыми датчиками изображения Sony IMX989, тогда как в оригинальном Xiaomi 12S Ultra, установлен один датчик.

Также в новинке есть возможность установки профессиональных объективов Leica. Подробности про аппарат пока не раскрывают, также пока не сообщается выйдет ли такой смартфон в продажу, или так и останется в качестве концепта.

Также в сети появились «живые» снимки Xiaomi Mi 12S Ultra Сoncept Machine с закрепленным объективом и без него.