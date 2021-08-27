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Xiaomi подтвердила, что Redmi 10 Prime будет иметь чип Helio G88, как и Redmi 10

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В течение последних нескольких дней подразделение Xiaomi в Индии сообщало о грядущем смартфоне, которым позже было подтверждено, что это Redmi 10 Prime. Технический гигант также подтвердил, что смартфон станет официальным в Индии 3 сентября.

Xiaomi подтвердила, что Redmi 10 Prime будет иметь чип Helio G88, как и Redmi 10

Опять же, Xiaomi раскрыла еще одну интересную деталь о Redmi 10 Prime. Подтверждено, что устройство оснащено новейшим чипсетом MediaTek Helio G88. Обычно это не должно вызывать особого интереса, учитывая, что G88 работает на Redmi 10, который был выпущен для мирового рынка несколько недель назад. Однако Xiaomi часто выпускала индийские модели с другим чипсетом. Для справки, Redmi 9 оснащен чипом Helio G35, а индийский Redmi 9 Prime оснащен SoC Helio G80.

Кроме того, разработка сделает Redmi 9 Prime первым устройством с чипсетом Helio G88, которое появится в Индии. Чипсет был анонсирован совсем недавно вместе с Helio G90. Он приходит на смену более старым чипсетам Helio G80 и G85 и предлагает такие функции, как поддержка частоты обновления 90 Гц, оперативная память LPPDR4x и хранилище eMMC 5.1. Он также поддерживает камеры с разрешением до 64 мегапикселей, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0.

Xiaomi подтвердила, что Redmi 10 Prime будет иметь чип Helio G88, как и Redmi 10

На странице-тизере, которой поделился глава Xiaomi India Ману Кума Джайн, также предлагается «камера суперзвезды» на борту 10 Prime. Вероятно, это то же самое, что и основной шутер 50MP в глобальной версии. Ожидается, что Redmi 10 Prime будет иметь тот же дизайн, что и Redmi 10. Устройство также рекламируется как значительное обновление по сравнению с Redmi 9 Prime и Redmi 9 Power с процессором Snapdragon 662.

Источник — Astera.

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